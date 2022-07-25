* талибов — запрещённая в России организация

Маймана, , 14:51 — REGNUM Радио «Салам Ватандар» в Афганистане сообщило, что один из его репортёров, арестованный разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 июля в Фарьябе, освобождён. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Радио Иван Шилов © ИА REGNUM

Гуль Мохаммад Гаран, редактор отдела новостей радио «Салам Ватандар», сказал, что Алауддин Эркин находился под арестом в течение двух часов. Гаран назвал причину ареста этого репортёра «недоразумением».

Организации, защищающие свободные СМИ, заявляют, что в прошлом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывали масштабное и жесткое давление на журналистов и свободу выражения мнений.

Последний случае произошёл 22 июля, когда в Нангархаре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили Селаги Эхсас, местную журналистку. После избиения она была доставлена в больницу местными жителями.

Согласно источникам среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они уже предупредили семью Селаги, что она должна бросить свою работу. Но из-за финансовых проблем у неё не было другого выбора, кроме как продолжать заниматься журналистикой.

После того, как эта новость была опубликована в СМИ, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео, в котором Селаги Эхсас говорит, что мотивом нападения на нее была «личная неприязнь». Неясно, как было записано это видео, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) много раз выбивали «признания» у людей и публиковали их.

Дом свободы слова заявил 20 апреля, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ столкнулись с серьёзными угрозами и давлением, и только за первые восемь месяцев пребывания их у власти было арестовано более 80 журналистов и работников СМИ и подвергнуто пыткам и угрозам.