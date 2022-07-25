Воронеж, 25 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Граффити с персонажами фильмов Леонида Гайдая появилось на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке Воронежа 24 июля. Об этом рассказала воронежский краевед Ольга Рудева на своей странице в «ВКонтакте». Она разместила фотографию стрит-арта.

Цитата из к/ ф «Пес Барбос и необычный кросс». реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Трус, Балбес, Бывалый

Граффити создано силами молодежного отдела Воронежской епархии. Оно изображает герои комедий Леонида Гайдая: Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин), Бывалого (Евгений Моргунов).

«Новое граффити в тайном местечке», — подписала публикацию Ольга Рудева.

В комментариях под публикацией возник спор по поводу расположения рисунка.

«Рядом с храмом не совсем уместно, на мой взгляд…», — высказался по этому поводу комментатор Максим Ш.

«Я, прихожанка этого храма, в возмущении и в шоке от увиденного. Так испортить хороший парк! Инсталляция не к месту и не по делу! Чему она учит молодежь??? «Трус», «Балбес» и «Бывалый» — отрицательные персонажи! Совершенно безграмотная надпись на граффити! Разве можно было так опошлить задумку оформления христианского, тем более, молодежного парка, расположенного при храме!» — написала Нелли Д.

Но большинство комментариев подписчиков были положительными:

«Очень классная работа, браво», — поделилась Ирина Н.

«Я думаю, мало кто знает, что там такая красотища. Я вот недавно только обнаружила этот храм, вообще не знала о нём. Случайно наткнулась на него», — рассказала Светлана Ч.

Отметим, что впервые знаменитая троица появилась в короткометражных фильмах Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» в 1961 году. Позже герои появлялись фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика», в фильмах других режиссёров — «Дайте жалобную книгу» Эльдара Рязанова и «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова. Образы, созданные Вициным, Моргуновым и Никулиным, стали прототипами для героев мультфильма «Бременские музыканты».