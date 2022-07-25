Вашингтон, 25 июля 2022, 14:48 — REGNUM Цели визита специальных представителей США в Афганистан назвали в Государственном департаменте США. Соответствующее заявление опубликовано 25 июля пресс-службой ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что специальный представитель по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири отправятся в Узбекистан для участия в Международной конференции по Афганистану 25–26 июля.
Кроме того, представитель Государственного департамента указал на то, что 27 июля заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон вместе со специальным представителем Запада встретится с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для решения экономических проблем, с которыми сталкивается афганский народ.