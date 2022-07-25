Вашингтон, 25 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Цели визита специальных представителей США в Узбекистан назвали в Государственном департаменте США. Соответствующее заявление опубликовано 25 июля пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что специальный представитель по Афганистану Томас Уэст и специальный посланник по делам афганских женщин, девочек и прав человека Рина Амири отправятся в Узбекистан для участия в Международной конференции по Афганистану 25–26 июля.

«В ходе конференции делегация США присоединится к международному сообществу, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую поддержку афганского народа и призвать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства перед афганским народом и международным сообществом», — отметили в Госдепе.

«Международное сообщество привержено созданию стабильного, мирного и инклюзивного Афганистана, в котором уважаются права человека и основные свободы всех афганцев, включая женщин, этнические и религиозные общины, и в котором предотвращается террористическая угроза с афганской земли», — добавили в ведомстве.

Кроме того, представитель Государственного департамента указал на то, что 27 июля заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон вместе со специальным представителем Запада встретится с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для решения экономических проблем, с которыми сталкивается афганский народ.