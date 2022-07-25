Москва, , 14:48 — REGNUM Власть — это народ. Народ платит налоги, которые являются основным источником доходов бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского регионального отделения Российского общества социологов Сергей Таланов.

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«У каждого гражданина страны есть активное (избирать) и пассивное (избираться) избирательное право. Чем выше человек поднимается по социальной лестнице, тем жестче к нему предъявляются требования со стороны общественности.

Система налоговых деклараций и отчетности для людей, которые занимают публичные, руководящие и значимые должности существует во всех передовых странах. Это один из элементов борьбы с коррупцией. Коррупция — является тем злом, которое тормозит любое развитие.

Идея о том, чтобы обязать отчитываться руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций о взятых кредитах и платежах правильная. Директора школ — это очень уважаемые и публичные люди, выполняющие наиважнейшую задачу для страны - воспитание подрастающего поколения. Их репутация должна быть безупречной.

Граждане должны понимать, что люди на таких должностях подконтрольны обществу. Теперь любой человек сможет контролировать директоров школ и госкорпораций. И те люди, которые соглашаются занять должность, к примеру, директора школы, должны осознавать, что любое коррупционное проявление не допустимо.

За совершение коррупционных правонарушений их лишат не только должности, уважения, но и привлекут к уголовной, административной, гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Поэтому граждане, занимающие должности за которые платят из бюджета страны, должны быть подконтрольны, и институтам гражданского общества в частности. Максимальная открытость - залог эффективной работы чиновников любого уровня», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России глав общеобразовательных и медицинских учреждений могут обязать декларировать свои расходы.

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