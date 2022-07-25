Луганск, , 14:45 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 120 украинских боевиков. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

ЛНР Lug-info.com

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 120 человек личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавляетс, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёров, два танка и три единицы автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Украина на данном этапе не располагает ресурсами для осуществления полномасштабного контрнаступления.