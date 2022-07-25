Самара, , 14:59 — REGNUM Снижение цен на сахар-песок зафиксировали в Самаре. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что результаты мониторинга цен на социально-значимые продукты были рассмотрены на еженедельном совещании в администрации Самары.

«Зафиксировано снижение цены на следующие продукты: капуста белокочанная, соль поваренная пищевая, консервы рыбные натуральные, сахар-песок, морковь, картофель и яйца куриные», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на потребительском рынке города продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне.

Сообщается, что в августе 2022 года в городе планируют открыть ярмарки еще на четырех площадках.

Ранее сообщалось о том, что в 8 июля в Самаре начали работать три новые сезонные ярмарки.