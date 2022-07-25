Москва, , 15:54 — REGNUM России ничем не грозит признание США нашей страны «спонсором терроризма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«Поскольку спонсором терроризма нас может признать не Совет Безопасности ООН, а США, то ничем не грозит», — заявил эксперт.

Какие-либо новые санкции со стороны Запада нам не страшны, уверен политолог.

«Ответить мы можем симметрично, объявив спонсором терроризма США, тем более, что это правда. А на этом основании надо прекратить поставки в США стратегического сырья, включая уран, титан и редкоземельные металлы. Это также будет включать запрет на транзит этого сырья из Казахстана», — заключил Александров.

Напомним, что ранее группа законодателей США выдвинула инициативу признать России «государством — спонсором терроризма».