Донецк, 25 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелу Петровский и Кировский районы Донецка. Об этом 25 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского и Кировского районов Донецка был зафиксирован в 14:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты подвергли город Горловка в ДНР миномётному обстрелу.