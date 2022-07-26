Москва, 26 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Российские учёные провели исследования по циркуляции вод в желобе Святой Анны, через которое проходит значительная часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику. Они обнаружили новые течения, которые напрямую влияют на таяние льдов летом и замедление их образования зимой. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Айсберг

Авторам статьи удалось обнаружить неизвестное ранее теплое поверхностное течение от северной оконечности Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба. Течение приводит к более раннему таянию льдов и более позднему ледообразованию в районе.

«Ученые впервые провели подробную гидрологическую съемку по всей площади желоба в ходе рейсов научно-исследовательских судов «Академик Иоффе» и «Академик Мстислав Келдыш» в августе и октябре прошлого года. С помощью специального оборудования были проведены высокоточные измерения температуры и солености морских вод, а также проанализированы многолетние спутниковые данные. Все это позволило авторам получить новые результаты, принципиально важные для понимания циркуляции и теплообмена водных масс в желобе», — говорится в сообщении.

В работе принимали участие сотрудники Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Московского физико-технического института, Морского гидрофизического института РАН, Российского государственного гидрометеорологического университета и Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным российских учёных, темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза. За последние 30 лет значительно увеличилась скорость роста температуры во всех арктических регионах России.

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