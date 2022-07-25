Орел, , 14:36 — REGNUM Карантин из-за вспышки гриппа птиц введён на отдельных территориях Орловской области. Соответствующий документ за подписью врио губернатора Вадима Соколова размещён на портале правительства области 25 июля.

Домашняя птица Александр Погожев © ИА REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал указ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области»

В документе указано, что очаг гриппа птиц был выявлен в личном подсобном хозяйстве в деревне Распоповские Дворы Орловского муниципального округа Орловской области.

Угрожаемой зоной объявлена территория в радиусе 10 километров от границ эпизоотического очага — в неё включены десятки населённых пунктов, ещё несколько десятков населённых пунктов объявлены зоной наблюдения. В эпизоотическом очаге на период действия карантина запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц с целью получения от них продуктов убоя, вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, снятие пера и пуха с павших птиц. В угрожаемой зоне введены ограничения на выгул птицы, проведение сельхозярмарок, запрещена также охота на птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу несколько очагов гриппа птицы было выявлено в Калужской области, а в Ивановской области были зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней.