Орел, 25 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Карантин из-за вспышки гриппа птиц введён на отдельных территориях Орловской области. Соответствующий документ за подписью врио губернатора Вадима Соколова размещён на портале правительства области 25 июля.

Александр Погожев ИА REGNUM Домашняя птица

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал указ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области»

В документе указано, что очаг гриппа птиц был выявлен в личном подсобном хозяйстве в деревне Распоповские Дворы Орловского муниципального округа Орловской области.

Угрожаемой зоной объявлена территория в радиусе 10 километров от границ эпизоотического очага — в неё включены десятки населённых пунктов, ещё несколько десятков населённых пунктов объявлены зоной наблюдения. В эпизоотическом очаге на период действия карантина запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц с целью получения от них продуктов убоя, вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, снятие пера и пуха с павших птиц. В угрожаемой зоне введены ограничения на выгул птицы, проведение сельхозярмарок, запрещена также охота на птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу несколько очагов гриппа птицы было выявлено в Калужской области, а в Ивановской области были зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней.