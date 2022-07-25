Москва, 25 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Матч чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Краснодаром, на котором впервые будет использоваться «паспорт болельщика» (Fan ID), посетит и. о. президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе лиги.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

Матч состоится в Екатеринбурге 29 июля.

Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня. «Паспорт болельщика» будет использоваться на матчах чемпионата России по футболу. В связи с этим болельщики многих клубов заявили о бойкоте игр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министр спорта РФ Азат Кадыров заявил, что футбольные стадионы, на которых будет использоваться Fan ID, прошли необходимое тестирование.