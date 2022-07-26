Липецк, 26 июля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Производительность труда» и бережливым технологиям, компания «Росинка» из Липецкой области, где производят известные бренды прохладительных напитков, на 40% повысила скорость выпуска холодного чая и других напитков. Также предприятию удалось увеличить выработку — до 1115 тысяч бутылок в месяц. Рабочая группа не остановилась на достигнутом и продолжила тиражировать опыт на другие производственные процессы, сообщает производительность. рф.

Цитата с сайта производительность. рф Производитель известных брендов прохладительных напитков, компания Росинка

Полученный опыт оказался весьма кстати, так как к теплому сезону все больше покупателей стремятся приобрести прохладительные напитки. «ФРУТМОТИВ», «Липецкая Росинка», чай Nestea от Nestlé — эти бренды встречаются на прилавках крупных торговых сетей по всей России, среди них — Окей, «Монетка», «Перекресток», «Магнит», «Ашан», «Лента».

»Экономический эффект от внедренных решений совместными усилиями с экспертами ФЦК составил 51 млн. руб. в год. Отмечу вовлеченность генерального директора в реализацию нацпроекта и всего нашего коллектива, что без сомнения повлияло на высокий результат. Благоприятный опыт применили на линии по розливу питьевой воды бутылки объемом 5 литров и получили существенный эффект», — делится главный инженер предприятия «Росинка» Александр Шавин.

До оптимизации на линии наблюдалось несоответствие мощностей блока розлива и блока выдува, а также проблемы, связанные с длительной переналадкой. Чтобы избежать потерь, была проведена глобальная модернизация участка розлива питьевой воды: установлены дополнительные емкости для продукта и более мощный насос для подачи на блок розлива, изменена система трубопроводов.

Изготовление передвижного стенда с форматными частями, используемых для переналадки выдувной машины, сократило время простоя линии на 65 минут, а выработка увеличило 20 тысяч тысяч бутылок в смену.

Кроме повышения производительности передвижной стенд повысил качество условий труда рабочих. Ранее сотрудник для выполнения одной из функций проходил до 7 км в день. После организации передвижного стенда в комплексе с другими мероприятиями, его путь сократился до 800 метров

Кроме того, комплекс мер привел к сокращению времени розлива питьевой воды в бутылки на 20% (с 10 до 8 минут), незавершенное производство уменьшилось 32% (с 34 до 11 бутылок), выработка увеличилась на 10% (с 18 до 20 тысяч бутылок в смену).

В результате удалось увеличить объем выпуска готовой продукции на 42 тысячи бутылок в месяц или 504 тысяч бутылок в год. Экономический эффект от внедренных мероприятий составил порядка 25 млн рублей в год. Теперь жители разных городов России будут спокойны, что качественной питьевой воды даже в самую жаркую погоду хватит на всех.

«Ход национального проекта «Производительность труда» и его результаты успешные. Этот нацпроект носит сугубо экономический характер, мы видим вклад предприятий-участников в ВВП и поступающие налоговые отчисления, так что уже сейчас можно говорить, что нацпроект окупился для бюджета РФ», — отметил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.