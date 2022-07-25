Москва, 25 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Возобновление печати десятирублевой и пятирублёвой купюр в России вызвано необходимостью пополнения денежного агрегата МО необходимым количеством банкнот указанного номинала, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ну... - тоже рубли!

«Количество денег, находящихся в обращении в России, находится в прямой зависимости от количества проданных на рынке товаров и услуг уровня цен и в обратной зависимости от их скорости обращения.

После начала спецоперации на Украине и введенных санкций со стороны Запада объем наличных денег в обращении в России в феврале вырос на 2 трлн руб., или на 14,7%, и по данным Банка России на 1 марта 2022 года достиг величины в 15,82 трлн рублей. В абсолютном выражении это максимум с 2002 года, в относительном — с 2009 года.

После повышения ключевой ставки Банком России до 20%, снятая наличность начала возвращаться на банковские счета. Уменьшению наличной денежной массы в обращении способствовал и ажиотажный спрос на товары со стороны населения, в первую очередь на бытовую технику и электронику.

Граждане скупали товары на фоне повышенных инфляционных ожиданий и ограничения поставок. По состоянию на 1 июня 2022 года, величина денежного агрегата МО (наличные деньги, находящиеся в обращении монеты и банкноты) составляли 19,18% или 13,23 трлн рублей от величины денежного агрегата М2.

Наличные деньги в обращении, представлены рядом денежных знаков от пятитысячной банкноты до десятирублевой и пятирублевой. Монеты представлены десятью, пятью и одним рублем. Есть и монеты, выраженные в копейках.

Доля монет в обращении по количеству составляет около 90%, а по сумме — всего 0,8% об величины агрегата М0. Количество монет, находящееся в обращении, снижается. Так, в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, а в 2020 году возвратность монет в оборот снизилась до 46%.

Учитывая сохранение спроса на монету, Банк России регулярно заказывает изготовление и выпускает в обращение необходимые ее объемы.

Решение Банка России о начале дополнительного выпуска пяти — и десяти рублевых купюр объясняется чисто прагматическими интересами. Чеканка металлических денег на сегодня является экономически более затратным процессом в отличие от выпуска денежных купюр. Что касается мелких монет, но стоимость их выпуска уже давно превышает них номинал.

Кроме того, монеты не удобны при инкассировании. Основные недостатки денежных купюр кроются в их недолговечности в обращении.

Однако на сегодняшний день новые технологии, применяемые при выпуске денежных знаков на Гознаке, позволяют существенно укрепить структуру специальной бумаги, используемой при печати денежных знаков, а такой прием как лакирование, на 30% увеличивает срок хождения купюры в обращении.

Инкассация денежных купюр более удобна в отличие от монет. Указанные факторы и станут причиной дополнительного выпуска десяти и пяти рублевых купюр Банком России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

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