Курган, , 14:30 — REGNUM В Курганской области за сутки на 25 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлению выписали четырёх человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус. Удмуртия Mzur.ru

Всего за сутки выявлено на 25 июля 17 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 25 июля выявлен 105 491 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 699 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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