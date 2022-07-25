* Гозмана — запрещённая в России организация

Москва, 25 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск оппозиционера и иностранного агента Леонида Гозмана (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), следует из базы данных ведомства.

Ilya Voyager Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иностранных агентов)

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Гозмана (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) задержали 15 июля в рамках дела, возбужденного по статье 330.2 УК России («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства»).

Оппозиционер пропустил срок подачи уведомления о своем втором гражданстве: он должен был сделать это ещё в 2018 году, однако сделал только в 2019 году.

После допроса его отпустили из СК, мера пресечения в отношении него не избиралась.

* (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом)

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