Москва, 25 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не позволят Украине решить все проблемы, которые стоят перед её вооруженными силами на поле боя. Об этом 25 июля заявил военных эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

По его мнение, представление о том, что эта РЗСО представляет из себя некое супероружие является ошибочным.

«На Украине есть представление, что HIMARS позволят решить им все проблемы. Это не так. Говорить о том, что эта система позволит решить им все проблемы огневого поражения — это большое преувеличение. Но надо задумываться об эффективных средствах борьбы с таким вооружением», — сказал Ходарёнок.