Никосия, 25 июля 2022, 14:29 — REGNUM Страны ЕС должны уже сейчас начать подготовку к новой волне пандемии COVID-19, которая ожидается осенью и зимой 2022 года, заявила в понедельник 25 июля европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, отметив «тревожный рост» числа зараженных. Об этом она заявила в интервью государственному радио Кипра.
Глава европейского здравоохранения также предупредила, что для самоуспокоения нет места, так как пандемия еще не закончилась.
Кириакидес, уроженка Кипра, также сообщила, что Еврокомиссия попросила страны — члены союза ускорить вакцинацию среди людей старше 60 лет и уязвимых групп населения.
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