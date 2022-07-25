Никосия, 25 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Страны ЕС должны уже сейчас начать подготовку к новой волне пандемии COVID-19, которая ожидается осенью и зимой 2022 года, заявила в понедельник 25 июля европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, отметив «тревожный рост» числа зараженных. Об этом она заявила в интервью государственному радио Кипра.

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Глава европейского здравоохранения также предупредила, что для самоуспокоения нет места, так как пандемия еще не закончилась.

«К сожалению, в ряде стран есть признаки того, что пандемия приобретает угрожающие масштабы, — сказала Кириакидес. — Последние два месяца мы готовились к осени и зиме, прекрасно понимая, что следующая волна пандемии не должна лечь еще более тяжким бременем на нашу экономику и наше общество».

Кириакидес, уроженка Кипра, также сообщила, что Еврокомиссия попросила страны — члены союза ускорить вакцинацию среди людей старше 60 лет и уязвимых групп населения.

«Эти месяцы должны быть посвящены подготовке… Чтобы наши системы здравоохранения были готовы к новым волнам, которые могут, например, совпасть с сезонным гриппом», — сказала она.