Самара, 25 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Admnvrsk.ru Ливень

Сообщается, что в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Отмечается, что в ближайшие 1−2 часа в регионе ожидается сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра, порывы 20−25 метров в секунду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил кровли нескольких зданий.