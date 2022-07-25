Горловка, ДНР, 25 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) миномётному обстрелу. Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военных эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что борьба с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставляют Украине, должна носить комплексный характер.