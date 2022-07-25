Чебоксары, 25 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Чебоксарах построят девять комплексов очистных сооружений, в том числе пять — на малых реках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Чувашии.

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На разных стадиях проектирования в Чебоксарах находятся девять комплексов очистных сооружений. Их планируется построить в микрорайоне Грязевская стрелка, в районе улицы Якимовская, Марпосадского шоссе и в парке «Лакреевский лес». Ещё пять комплексов появится на малых реках Чебоксар.

По расчётам чиновников, строительство данных очистных сооружений позволит снизить сброс неочищенных стоков на 20 млн кубометров в год.

В настоящее время строятся очистные сооружения в микрорайоне Новый город. Стоимость работ по контракту, которые должны быть завершены 30 ноября 2023 года, составляет 346,8 млн рублей.

Ранее в Чебоксарах построено два комплекса ливневых очистных сооружений: на Заливе и Волжском-1,2, которые могут обрабатывать соответственно до 400 и 70 литров стоков в секунду. В «ливнёвку» на Чебоксарском заливе стекается вода с рек Чебоксарка и Трусиха, поверхностные стоки с Ленинского и Московского районов. В «Волжском» комплекс очищает стоки с улиц Лебедева, Талвира, Университетская.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Чувашии подписано соглашение о реализации программ развития систем ресурсоснабжения на территории Чебоксар и Новочебоксарска. В числе проектов — строительство снегоплавильной станции, внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ, включая цифровые сервисы.

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