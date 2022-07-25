Липецк, 25 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Липецкой области 25 июля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы за сутки пять человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 685 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 498 человек выписаны, в том числе 38 — за последние сутки.

За весь период скончались 3804 человека. Подтвержден один новый летальный случай.