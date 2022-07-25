Москва, , 14:24 — REGNUM Борьба с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США поставляют Украине, должна носить комплексный характер. Об этом 25 июля заявил военных эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

По его словам, для этих целей необходимо задействовать комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также системы радиолокационной разведки, которая бы оперативно определяла точки запуска ракет из реактивных установок.

«Тут важно не столько определить точку запуска, сколько оперативно передать эти координаты для нанесения ударов», — сказал Ходарёнок.

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