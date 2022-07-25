Вашингтон, 25 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Власти США намерены разработать «план Б» по вывозу зерна с территорий Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр.

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По ее словам, «план Б» включает автомобильные, железнодорожные и речные перевозки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем таким образом, чтобы они «лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна.

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