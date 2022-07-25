Кабул, 25 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана подверг косвенной критике то, что на встречу в Ташкенте не были приглашены демократические силы, противостоящих «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Фронт заявляет, что приветствует ташкентскую встречу, но наделся, что в отсутствие легитимного правительства демократические силы, противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), примут участие в ней.

В серии твитов, опубликованных Али Майсамом Назари, главой отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана, также упоминаются давние и широкие связи между Афганистаном и Узбекистаном. Назари сказал, что эти отношения «уходят корнями в нашу общую историю и цивилизацию».

Проведение этой встречи также подверглось критике со стороны ряда беглых политиков Афганистана. Фавзия Кофи, бывший член переговорной группы афганского правительства с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), раскритиковала правительство Узбекистана за приглашение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встречу.

«Страны подкупают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы защитить себя от экстремизма», — указала она.

На своей странице в Twitter она написала, что «получение краткосрочных дивидендов будет способствовать дальнейшему росту экстремизма в регионе».

Встреча в Ташкенте проходит накануне первой годовщины прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабул. Хотя прошёл почти год с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в столицу Афганистана, ни одна страна до сих пор не признала правительство движения.

Делегация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также постарается заручиться большей поддержкой стран-участниц этой встречи. С другой стороны, ожидается, что страны Центральной Азии выскажут талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свою озабоченность угрозами, исходящими из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ташкентская встреча по Афганистану продлится два дня: 25 и 26 июля. Во встрече принимают участие представители 20 стран и международных организаций.

24 июля делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с министром иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Ханом Мотаки вылетела в Узбекистан для участия во встрече.