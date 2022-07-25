Нейпьидо, 25 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Казнь четырёх активистов, которая ранее была приведена в исполнение в Мьянме, осуждают США. Об этом 25 июля говорится в заявлении американского посольства в этой стране на его странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы осуждаем казнь военным режимом продемократических лидеров и выборных должностных лиц за осуществление своих основных свобод», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее издание The Irrawaddy сообщило о казни в минувшие выходные экс-депутата Национальной лиги за демократию (НЛД) Ко Пьо Зей То, активиста Чжо Мин Ю и еще двух человек военными властями Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.