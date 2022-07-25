Лондон, 25 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдёт в Великобритании. Об этом 25 июля заявил Европейский вещательный союз.

hentilpej «Евровидение»

Отмечается, что Украина, победившая на Евровидении-2022, сразу выйдет в финал конкурса в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Украина была исключена из-за итогового вердикта по «вопросам безопасности и охраны» в связи со специальной военной операцией России.

Напомним, Украина выиграла Евровидение в 2022 году. Финал прошёл 14 мая, победителем стала группа Kalush Orchestra. Через год конкурс должен был пройти на Украине.