Москва, , 14:16 — REGNUM Поставки западного вооружения Украине не смогут переломить ход спецоперации. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на данный момент этих поставок недостаточно для того, чтобы повлиять на ход боевых действий. В то же время представитель ДНР заявил, что западное вооружение создает определенные затруднения.

«Стратегически и глобально западное вооружение не может ситуацию на фронте изменить. Но то, что они доставляют неприятности мы видим. В локальных смыслах есть некоторые моменты. Но мы научились сражаться и против этого вооружения, поэтому ни на что оно не повлияет», — сказал Безсонов.

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