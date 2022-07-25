Москва, , 14:15 — REGNUM Газопровод «Северный поток» — основной маршрут поставок газа Газпрома. Поток газа по газопроводу составляет 55 млрд кубометров в год. Этот поток жизненно необходим для Европы, которая стала слишком зависимой от России и её энергоресурсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

«Если поставки российского газа будут приостановлены, это вызовет ошеломляющий удар по экономике ЕС, закрытие множества предприятий, сокращение рабочих мест и продолжение рекордного роста цен. Причём этот эффект отразится не только на отдельных странах блока, а на всей Европе.

Конечно, снижение или прекращение поставок по «Северному потоку» также снизит доходы Газпрома и отчисления в бюджет России, но в любом случае урон российской экономике будет нанесен гораздо меньше, чем те проблемы, что будут у Европы. Так что возобновление работы «Северного поток» а выгодно как России, так и Европе.

Однако в Европе продолжают заявлять, что настоящая причина снижения прокачки газа вовсе не в проблемах с турбинами, а один из способов давления и лоббирования интересов РФ.

Но российская сторона неоднократно отвечала, что сокращение прокачки газа связано именно с проблемами в ремонте газоперекачивающих турбин. Как только турбины будут доставлены и установлены, объёмы прокачки российского газа возобновятся в полной мере договоренностей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Siemens Energy AG 24 июля 2022 года передала ПАО «Газпром» канадскую экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины, которые перекачивают газ в газопровод «Северный поток — 1».

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