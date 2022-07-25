Таллин, 25 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Новый инфопункт для беженцев с Украины будет официально открыт 25 июля в Нарве по адресу: Петровская площадь, 3. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на мэрию приграничного с Россией города.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Аргументируя его открытие, мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что в последнее время двое из трех беженцев прибывают в Эстонию через Нарву. С конца февраля 2022 года из России в Эстонию через Нарву въехало 21 990 человек.

«Мы все должны прилагать усилия, чтобы в сотрудничестве между различными ведомствами и волонтерами беженцы получали в Эстонии лучший из возможных прием и человечное отношение», — сказала Райк.

Мэрия Нарвы добивалась открытия инфопункта все последние месяцы, однако Департамент социального страхования предпочел содержать такой инфопункт не в Нарве, а Йыхви, столице северо-восточного уезда страны Ида-Вирумаа, расположенной в отдалении от границы.

Ида-Вирумааский инфопункт Департамента социального страхования продолжит работать и в Йыхви. Кроме размещения, там предлагается психологическая кризисная помощь военным беженцам, консультация и продовольственная помощь. Инфопункты открыты также в Таллине, Пярну и Тарту.

На поддержку военных беженцев с Украины Эстония к 18 июля 2022 года потратила 21 млн евро, за это время ночлег был предоставлен более чем 16 000 человек. Получившие статус временной защиты беженцы могут ходатайствовать о получении субсидии на долгосрочную аренду жилья в местных самоуправлениях. С этими целями Департамент социального страхования уже заключил административные договоры с 65 самоуправлениями, было получено 624 ходатайства.