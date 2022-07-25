Уфа, 25 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Уфимскую гимназию № 115 намерены открыть после обновления в декабре 2022 года. Об этом 25 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы

Он напомнил, что данное образовательное учреждение было закрыто после обнаружения в здании трещины. Масштабная реконструкция была начата в декабре 2021 года. В результате были снесены одноэтажные блоки, в которых располагались столовая и спортзал. Вместо них строят новый учебный корпус, пояснил глава региона.

Хабиров отметил, что в настоящее время рабочие завершили работы по наружным инженерным сетям, сейчас они монтируют внутренние инженерные сети. Одновременно с этим идут работы на кровле и фасаде, начата внутренняя отделка блоков и благоустройство территории. На объекте работают свыше 140 человек.

Глава региона пояснил, что общая площадь здания после реконструкции увеличится с 4,1 до 18 тысяч кв. метров, гимназия рассчитана на 1225 учеников. Здесь будут построены новый стадион, площадки для торжественных построений и для игр.

«Кроме того, укомплектуем гимназию современным оборудованием, библиотекой с электронным фондом литературы», — подчеркнул Хабиров, напомнив, что в 2022 году гимназии исполняется 55 лет.