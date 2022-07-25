Киров, Калужская область, , 14:22 — REGNUM В Кировском и Козельском районах проводятся процессуальные проверки по факту гибели двух мужчин на местных водных объектах, сообщили 25 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Озеро в окрестностях города Киров Калужское областное управление СК России

В правоохранительные органы 23 июля поступило сообщение об исчезновении 31-летнего мужчины в озере, находящемся в городе Киров. Со слов очевидцев, погибший пребывал в состоянии алкогольного опьянения, хотел найти на дне водоема поисковый магнит, который накануне был оставлен другими отдыхающими. Местный житель доплыл до середины озера и не смог выбраться из воды.

В посёлке Сосенский Козельского района 27-летний гиностранец, находясь на заработках, в компании знакомых 24 июля отдыхал на местном пруду. Мужчина прыгнул с трамплина под воду, однако выплыть на поверхность не смог. Его тело было найдено только на следующий день.

«Следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели. По результатам проверок будет принято процессуальное решение», — отметили в калужском областном управления СК России.

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