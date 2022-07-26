Москва, , 15:45 — REGNUM Культурно-исторический центр «Наследие» запускает проект «Наша Арктика. Наследие» в Красноярском крае. Проект нацелен на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны на территории Арктики. Мероприятия пройдут в период с 2 по 12 августа 2022. Об этом сообщает пресс-служба центра «Наследие».

Моряки Балтфлота на Великой Отечественной войне Архив Минобороны России

Сотрудники центра «Наследие» планируют оказать помощь властям городского поселения Диксон в сохранении памятников и монументов, которые посвящены морякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Также участники очистят территорию в 20 гектаров от мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, Русское географическое общество совместно с министерством обороны РФ и Северным флотом проводит очистные работы на острове Кильдин в Баренцевом море в рамках программы «Арктика. Генеральная уборка».

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