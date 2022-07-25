Газни, Афганистан, 25 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В городе Газни в Афганистане погиб мужчина, упав в канализационный колодец. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

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Согласно источникам, этот мужчина был ассенизатором и упал в колодец во время работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в уезде Хакрез афганской провинции Кандагар в колодец упала беременная женщина. Усилия по её спасению оказались напрасными. Она скончалась через 24 часа после падения. Узнав о смерти дочери, от сердечного приступа умер её отец.