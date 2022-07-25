Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга обеспокоены закрытием «Лаборатории непрерывного математического образования» (ЛНМО). О том, что организация для одарённых детей скоро прекратит своё существование сообщают на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЛНМО работает в Адмиралтейском районе на базе нескольких школ. Дополнительное образование можно было получить по таким предметам, как математика и биология. Преподаватели также обучали гуманитарным наукам и инженерным специальностям. Стоимость обучения составляла до десяти тысяч рублей в месяц.

Как следует из информации на странице организации в социальной сети «ВКонтакте», сейчас площадка лаборатории опечатана, а директора трёх школ, с которыми ЛНМО сотрудничала, расторгли арендные договоры.

«Научно-образовательные комплексы, которые мы создавали 11 лет в качестве центра дополнительного образования, используя 30-летний опыт научной работы со школьниками, перестанут существовать уже 1 сентября: дети останутся без своих коллективов, учителя будут вынуждены искать работу», — сообщают на странице ЛНМО.

При этом школа помогла состояться сотням молодым учёным, биологам и инженерам. За 11 лет активной работы ЛНМО открыла в общей сложности 24 научно-образовательных комплекса, которые обучали 582 учеников. Одарённые дети становились победителями и призёрами олимпиад и конкурсов различного уровня.

Представители ЛНМО отметили, что в городском комитете по образованию возможный путь по продолжению работы образовательной организации видят в поиске нового помещения, для того, чтобы стать частной школой. Однако такой вариант не подходит, потому что это вызовет рост стоимости услуг и ограничит малообеспеченные семьи в получении допобразования.

Для получения помощи в сохранении работы школы коллектив ЛНМО направил обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Родители школьников и выпускники образовательного учреждения активно обращаются и к другим представителям Смольного, чтобы повлиять на ситуацию.

«Я мама ученика школы ЛНМО. Остался месяц до начала учебного года, а у нас школу закрыли. Пишем везде где только можно, но результата нет», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM женщина.

В Сети активно обсуждают судьбу лаборатории. Многие пользователи обеспокоены тем, где теперь школьники смогут получить достойное дополнительное образование, поскольку некоторые занятия вели преподаватели вузов.

«Неведомые нам люди, принявшие решение об уничтожении школы, — это конкуренция, личная выгода, захват», — считает Мария Ч.

Для решения возникшей проблемы некоторые пользователи предлагают предпринимать меры уже сейчас. В частности, организовать общественные слушания, на которых будут представители власти, руководство школ, родители и СМИ. Как считает Наталия Б., это позволит устранить нарушения и исправить ошибки.

«Концепция для биологов у ЛНМО практически уникальная для Санкт-Петербурга. Я пока не могу найти ни одной аналогичной площадки, предлагающей ребёнку одновременно глубокие знания в области биологии и информатики и при этом активное вовлечение в научную деятельность, — подчеркнула Елена Е. — Давайте дадим коллективу ЛНМО и детям время, пожалуйста. Оставим классы на прежних площадках на этот учебный год, исправив самые критичные нарушения, если они есть».

Вместе с тем, на ситуацию уже отреагировала профильный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Она подчеркнула, что в такой ситуации необходимо опираться на закон, перед которым все равны, вне зависимости от уровня организаций. Но у ситуации есть другой аспект — обучение детей, которых приняли в рамках набора на новый учебный год.

«У ЛНМО нет никаких правовых оснований отбирать детей в школу — это исключительно полномочия директора. Так же как и утверждение учебного плана. И прием в штат педагогов. И за все, происходящее в школе, несёт ответственность именно директор. Вплоть до уголовной, если не дай бог что-то на территории школы произошло», — подчеркнула Потехина.

Она добавила, что у ЛНМО нет лицензии на общее образование, лишь на дополнительное. Это означает, что принимать учеников такая школа не может, так как юридически она не оформлена.

«Что же касается ЛНМО: во все школы, у которых с ними были заключены договоры аренды, после многочисленных писем родителей сейчас заходят проверки контрольно-надзорных органов», — заключила Потехина.

Между тем, в Сети активно обсуждают ситуацию. Публикации в защиту работы ЛНМО активно выкладывают выпускники школы. При этом уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге пока не отреагировала на ситуацию.