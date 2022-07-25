Макеевка, ДНР, 25 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и о время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ в июле несут еще большие потери в личном составе, чем ранее.