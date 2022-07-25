Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Огонь охватил не эксплуатируемое производственное сооружение на территории бывшего лесопильного завода Граапа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today Пожар на Днепропетровской улице, 14 (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 25 июля в 13:06 мск. В трехэтажном не эксплуатируемом здании №14 по Днепропетровской улице огонь охватил 400 кв. м. площади.

«В 13:15 ранг пожара повышен до № 1-БИС. В 13:56 ранг пожара повышен до № 3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Напомним, 24 июля в Петербурге тушили крупный пожар в Колпинском районе Петербурга. Там полыхал цех и пристройки производства по деревообработке. В результате пожара никто не пострадал.