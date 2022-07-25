Москва, 25 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут масштабные потери в личном составе. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

По его словам, массовые потери среди украинских солдат и офицеров привели к тому, что не более 30% всего личного состава ВСУ представлены на данный момент кадровыми военными. Остальная часть приходится на мобилизованных граждан и боевиков из территориальной обороны.

«Кадровые военные, которые были опытные, сейчас их осталось в лучше случае 30%. Остальные — это мобилизованные и тероборона. Шансов у них нет. Наши войска перемалывают противника. Мы действуем неспешно, чтобы сохранить наш личный состав», — сказал Безсонов.