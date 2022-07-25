Берлин, 25 июля 2022, 14:08 — REGNUM Министерство экономики Германии не будет раскрывать информацию о местонахождении турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из соображений безопасности, заявила 25 июля представитель министерства Беате Барон.

Турбина Siemens
Турбина Siemens
Siemens Pressebild
«Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады ранее сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии.

На днях представитель немецкой компании заявил, что компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации максимально возможно быстро, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон.

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