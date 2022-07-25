Берлин, 25 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Министерство экономики Германии не будет раскрывать информацию о местонахождении турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из соображений безопасности, заявила 25 июля представитель министерства Беате Барон.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

«Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады ранее сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии.

На днях представитель немецкой компании заявил, что компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации как можно быстрее, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон.

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