Чебоксары, 25 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, которое произошло на глазах автовладельца. Подозреваемый, у которого не было прав, врезался в столб на угнанной машине, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Информация о происшествии поступила в отделение полиции Моргаушского района ближе к полуночи 23 июля. По данным правоохранителей, домовладельцы услышали звук заводимого мотора, а потом увидели, как оставленная перед домом иномарка резко сорвалась с места.

«Когда они выбежали на улицу, «Ниссан» на их глазах врезался в столб. За рулём находился неизвестный им мужчина, которого они вытащили с водительского места и удерживали до приезда полицейских», — говорят в МВД по Чувашии.

В полиции отмечают, что подозреваемым оказался 32-летний чебоксарец, который приехал в гости в данный населённый пункт и после застолья во время прогулки обратил внимание на припаркованный автомобиль, обнаружив ключи в бардачке. Правоохранители сообщают, что мужчина не смог объяснить причины поступка.

В отделе полиции выяснилось, что у задержанного нет водительского удостоверения, он имеет судимость. В отношении него составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Чебоксарах вынесен приговор двум горожанам, одного из которых обвинили в серии преступлений. В частности, они угрожали ножом водителю маршрутки и угнали транспортное средство, попав на нём в ДТП.

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