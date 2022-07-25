Аспен, США, , 14:26 — REGNUM Американский режиссёр и сценарист Боб Рейфелсон умер в возрасте 89 лет. Об этом написало издание The Guardian 25 июля.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщил источник, Рейфелсон скончался «от естественных причин». Информацию о смерти постановщика также подтвердила его супруга Габриэль.

Напомним, Боб Рейфелсон считается одним из главных представителей «Нового Голливуда» — периода в американской культуре 1960-х и 1970-х годов, связанного с ростом популярности авторского кино. Наиболее знаковыми работами режиссёра являются «Пять лёгких пьес», «Садовый король» и «Почтальон всегда звонит дважды».

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