Скончался автор «Пяти лёгких пьес» Боб Рейфелсон
Аспен, США, 25 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Американский режиссёр и сценарист Боб Рейфелсон умер в возрасте 89 лет. Об этом написало издание The Guardian 25 июля.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Свеча
Как сообщил источник, Рейфелсон скончался «от естественных причин». Информацию о смерти постановщика также подтвердила его супруга Габриэль.
Напомним, Боб Рейфелсон считается одним из главных представителей «Нового Голливуда» — периода в американской культуре 1960-х и 1970-х годов, связанного с ростом популярности авторского кино. Наиболее знаковыми работами режиссёра являются «Пять лёгких пьес», «Садовый король» и «Почтальон всегда звонит дважды».