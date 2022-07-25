Кабул, 25 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Афганистана предупреждает о дождях и наводнениях в 24 провинциях страны. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) jarmoluk Ливень

В информационном бюллетене департамента на его страничке в соцсети говорится, что в следующих провинциях ожидаются проливные дожди: Бадахшан, Вардак, Газни, Герат, Гильменд, Гор, Дайкунди, Забуль, Кабул, Кандагар, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нимроз, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер, Парван, Урузган, Фарах и Хост.

Метеослужба прогнозирует выпадение от 10 до 40 мм осадков.

За последние два дня наводнения в разных провинциях привели к человеческим жертвам и огромному материальному ущербу.