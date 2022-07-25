Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:05 — REGNUM Поздравление с избранием на пост президента Шри-Ланки получил от президента России Владимира Путина новый лидер островного государства Ранил Викрамасингхе. Текст поздравительного послания главы Российского государства 25 июля приводит местный новостной портал Ada Derana.

Шри-Ланка Amithasundar

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-ланкийские отношения носят традиционно дружественный характер», — говорится в сообщении.

Также президент РФ уточнил, что он рассчитывает на то, что деятельность нового президента Шри-Ланки поспособствует дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества двух стран в разных сферах на благо двух народов и в интересах укрепления стабильности и безопасности в регионе.

При этом отмечается, что, по информации источника, поздравление российского лидера было передано новому президенту Шри-Ланки в ходе его встречи с послом РФ в этой стране Юрием Материем утром 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что новым главой правительства Шри-Ланки назначен бывший министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена.