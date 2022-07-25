Избранный президент Шри-Ланки получил поздравление от Путина
Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Поздравление с избранием на пост президента Шри-Ланки получил от президента России Владимира Путина новый лидер островного государства Ранил Викрамасингхе. Текст поздравительного послания главы Российского государства 25 июля приводит местный новостной портал Ada Derana.
«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-ланкийские отношения носят традиционно дружественный характер», — говорится в сообщении.
Также президент РФ уточнил, что он рассчитывает на то, что деятельность нового президента Шри-Ланки поспособствует дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества двух стран в разных сферах на благо двух народов и в интересах укрепления стабильности и безопасности в регионе.
При этом отмечается, что, по информации источника, поздравление российского лидера было передано новому президенту Шри-Ланки в ходе его встречи с послом РФ в этой стране Юрием Материем утром 25 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что новым главой правительства Шри-Ланки назначен бывший министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена.