Красногвардейский район, Крым, 25 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сутки на снос незаконных построек дали владельцу станции технического обслуживания автотранспорта в Красногвардейском районе Республики Крым, который в июне отказался обслуживать машину российских военнослужащих. Об этом сообщил СМИ председатель Красногвардейского сельсовета 25 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, принято решение о сносе незаконных построек. Предпринимателю давалось время, чтобы сделать это самостоятельно — в общей сложности 26 рабочих дней. Он ничего не сделал», — приводит «Крым 24» слова главы Красногвардейского сельского поселения — председателя Красногвардейского сельского совета Анатолия Ерохина.

Он добавил, что администрация 13 июля вынесла постановление о начале процедуры принудительного сноса незаконно возведённых построек. Было достигнуто соглашение о том, что предприниматель демонтирует постройки сам до 15:00 26 июля, в противном случае это будет сделано силами администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в июне — на одной из частных станций техобслуживания владелец отказался предоставить платные услуги российским военным.