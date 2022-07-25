Москва, 25 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Хотя консенсус аналитиков ожидал решения о снижении ключевой ставки ЦБ РФ, но такую большую величину, на которую регулятор понизил ставку, не предсказал никто, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Безусловно, в первую очередь на решение Центробанка повлияла динамика инфляции. По оценке Росстата, в июне годовая инфляция замедлилась с 17,1% до 15,9%, а по сравнению с маем текущего года в июне наблюдалась дефляция в — 0,35%.

Банк России обновил прогноз по инфляции потребительских цен на 2022 год, снизив ожидания с 14-17% до 12-15%. Таким образом, если по итогам текущего года инфляция зафиксируется на нижней границе указанного прогнозного коридора, то она окажется даже ниже, чем в кризисном 2015 году, когда инфляция в России достигла 13% — максимального значения с начала XXI века.

Также столь резкое снижение процентной ставки ЦБ РФ могло быть частью общей стратегии правительства и Центробанка, направленной на поддержку экспортёров.

Ещё до июльского заседания совета директоров ЦБ РФ на совещаниях правительства с представителями важнейших отраслей экономики страны неоднократно говорилось о том, что ряд крупнейших экспортирующих отраслей России, таких как чёрная металлургия, добыча золота, добыча угля, испытывает сложности со сбытом продукции, причём не только из-за санкций, но ещё и по причине слишком дорогого рубля.

Поэтому уже второе в 2022 году (и второе за лето) решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки сразу на 1,5 процентного пункта могло быть связано ещё и с необходимостью остановить слишком сильное укрепление рубля, чтобы помочь экспортёрам.

Теперь возможно, что 2022 год Россия завершит с ключевой ставкой в коридоре 7,5–8%, то есть, скорее всего, нас до конца года можно ожидать ещё одно снижение ключевой ставки, но уже на 0,5 процентного пункта.

Рубль после обнародования решения ЦБ РФ 22 июля достаточно сильно подешевел, сегодня его падение продолжается: доллар США на Московской бирже подорожал почти до 58 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение об очередном снижении ключевой процентной ставки, и снова на 1,5 процентных пункта, но уже до 8%.